POL-WHV: Schützen Sie sich vor Diebstahl! Kostenlose Fahrradcodierung und Fahrradregistrierung auf dem Vareler Frühlingsfest

Nutzen Sie das kostenlose Angebot!

Am Sonntag, den 27.04.2025, wird auf dem Frühlingsfest in Varel wieder die kostenlose Fahrradcodierung in dem Zeitraum von 11:00 h - 17:00 h angeboten. An diesem Tag werden Mitglieder der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde auf dem Neumarktplatz, vor dem Schienfatt, die Codierung, die nur an solchen Aktionstage stattfindet, durchführen.

"Ergänzt wird diese Codierungsaktion mit der kostenlosen Fahrradregistrierung", erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats in Varel, und betont die Wichtigkeit des Diebstahlschutzes. "Mit dem Codiergerät kann im Rahmen des Fahrrades eine Nummer eingraviert werden, anhand derer wir den Eigentümer feststellen können." Ergänzt Schnettler. "Bei Kontrollen können wir auf diese Weise sehr schnell ermitteln, ob das Fahrrad entwendet wurde; auch Fundfahrräder können sehr schnell zugeordnet werden."

Wie läuft das Ganze ab?

Die Codierungsnummer wird von einem Mitglied der Verkehrswacht in dem Rahmen des Fahrrades eingraviert. Der Gravurbereich wird abschließend durch eine durchsichtige Klebefolie gegen Korrosion geschützt. Vor der Gravur muss eine schriftliche Einverständniserklärung durch den Eigentümer abgegeben werden. Für das Codieren der Fahrräder von Kindern und Jugendlichen ist die Erklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Die Codierungsnummer setzt sich aus einem Gemeinde- und Straßenschlüssel sowie der Hausnummer und den Initialen des Eigentümers zusammen. Sollte das Fahrrad verkauft werden oder zieht der Eigentümer um, kann das Fahrrad entweder neu codiert werden oder der neue Eigentümer kann durch einen Kaufvertrag nachweisen, dass er der berechtigte Nutzer des Fahrrades ist.

"Mit der Codierung Ihres Fahrrades helfen Sie, die Zahl der Fahrraddiebstähle zu reduzieren!" betont Schnettler und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, diesen kostenlosen Service zu nutzen. "Kommen Sie zu uns und helfen Sie nicht nur Ihr Eigentum zu schützen, sondern auch den Fahrraddiebstahl zu bekämpfen."

Dabei wird die landesweite Kampagne "Project your Bike" der Polizei Niedersachsen unterstützt, die im Bereich Diebstahlprävention der Pedelecs und E-Bike in den letzten Monaten diese Kampagne gestartet hat.

