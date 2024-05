Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Scheibe mit Stein eingeschlagen

Herford (ots)

(jd) Der Eigentümer einer Wohnung an der Schwarzenmoorstraße bemerkte gestern (13.5.), gegen 15.00 Uhr, dass das Fensterglas seiner Balkontür demoliert war. Unbekannte hatten offensichtlich mittels eines Steins die Scheibe des Balkons an der Erdgeschosswohnung eingeschlagen. Das dadurch entstandenen Loch in der Scheibe war jedoch nicht geeignet, um in die Wohnung einzudringen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 22.30 Uhr und Montagnachmittag. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell