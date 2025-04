Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250424.1 Kiel: Zwei Festnahmen nach Durchsuchung in Gaarden

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Bereits am 17.04.2025 durchsuchten Einsatzkräfte der Bezirkskriminalinspektion Kiel eine Wohnanschrift in Gaarden, da der Verdacht bestand, dass dort mit Betäubungsmitteln gehandelt wird. Die Beamtinnen und Beamten nahmen zwei Personen fest und fanden Drogen und Beweismittel auf.

Ermittlungserkenntnisse erhärteten den Verdacht, dass aus der Gaardener Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit Drogen gehandelt wird. Am vergangenen Donnerstag vollstreckten Polizeikräfte nun einen Durchsuchungsbeschluss und trafen in der Wohnung auf einen 56-jährigen und einen 44-jährigen Mann. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte etwas mehr als 20g Kokain, teilweise bereits in Konsumeinheiten verpackt, sowie diverse Beweismittel. Die beiden Männer wurden festgenommen.

Noch am selben Tag entsprach das Amtsgericht dem Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft. Die Männer sind nun in einer Justizvollzugsanstalt und müssen sich wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln verantworten.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Ricarda Blucha / Polizeidirektion Kiel

