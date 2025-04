Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250423.2 Kiel: Fahrzeug entzieht sich Kontrolle und verunfallt

Kiel (ots)

Am Freitag, den 18.04.2025, gegen 23:50 Uhr, verunfallte ein PKW in Kiel-Wellsee, nachdem dessen Fahrer sich zuvor einer Polizeikontrolle mit hoher Geschwindigkeit entzogen hatte. Der 25-jährige Fahrzeugführer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, verletzte sich dabei leicht. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrt oder das Unfallgeschehen des Mannes beobachtet haben.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23:45 Uhr, beabsichtigte eine Streifenbesatzung des 4. Polizeireviers Kiel den Fahrer eines PKW Toyota einer Verkehrskontrolle auf dem Kieler Ostring zu unterziehen. Anstatt den Anweisungen der Beamten zu folgen, beschleunigte der 25 Jahre alte Fahrer den PKW in Richtung Theodor-Heuss-Ring und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Segeberger Landstraße. Im Bereich eines Bahnüberganges überholte er einen an der zuvor geschlossenen Schrankenanlage haltenden PKW und passierte die Gleisanlage, die in diesem Moment durch das Öffnen der Schranken freigegeben wurde. Wenig später kam das Fahrzeug im Bereich der Liselotte-Hermann-Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem geparkten PKW. Der Toyota schleuderte auf eine Grundstücksmauer auf der gegenüberliegenden Seite und kam auf dieser zum Stehen. Der Fahrzeugführer verletzte sich beim dem Unfall leicht. An dem geparkten PKW sowie an der Mauer entstand jeweils Sachschaden.

Aufgrund eines erheblichen Trümmerfeldes musste die Segeberger Landstraße zeitweise auf Höhe der Unfallstelle voll gesperrt und von Mitarbeitern der Stadt Kiel gereinigt werden.

Die ersten Ermittlungen der Polizeibeamten ergaben, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen ist und zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Polizeiarzt entnahm dem Beschuldigte eine Blutprobe. Der Beschuldigte muss sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehres verantworten.

Wer Angaben zur Fahrt oder zum Unfall des Beschuldigten machen kann oder selbst durch das Fahrverhalten betroffen gewesen ist, wird gebeten, sich beim Polizeibezirksrevier Kiel unter der 0431 1601503 zu melden.

Magnus Gille

