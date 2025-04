Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250417.2 Kreis Plön: Verkehrssicherheitsbericht 2024 für den Kreis Plön

Kreis Plön (ots)

Die Polizeidirektion Kiel stellt am heutigen Tage den Verkehrssicherheitsbericht des Jahres 2024 vor. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Polizei eine weitere Steigerung der Unfallzahlen, sodass sich die Verkehrsunfallzahlen dem Niveau vor der Pandemie annähern. Die Steigerung beläuft sich auf 5,7% zum Jahr 2023. Wie auch in den Vorjahren handelt es sich bei rund 80% der Unfälle um Bagatellunfälle, bei 41% der Unfälle handelt es sich um Wildunfälle. Einen vorläufigen Höchststand erreichen die Fahrradunfälle.

Anstieg der verletzten und getöteten Personen

Bedauernswert ist die Steigerung der durch Verkehrsunfälle verletzten Personen um 11%. Den größten Anstieg verzeichnen die Gruppen der PKW-Insassen von 288 Verletzten im Jahr 2023 auf 343 Verletzte im Jahr 2024 und die Gruppe der Fußgänger auf 36 Verletzte (24 in 2023). 5 Personen verloren im Kreis Plön im letzten Jahr 2024 ihr Leben durch einen Verkehrsunfall.

Anstieg der Unfallbeteiligung von Kindern

Personen unter 15 Jahren werden im Verkehrssicherheitsbericht gesondert betrachtet. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der an Unfällen beteiligten Kinder auf 55 an. Dies ist ein starker Anstieg zu 36 beteiligten Kindern in 2023, bewegt sich jedoch im Bereich der Jahre 2017-2019. Bei Unfällen, in denen ein Fehlverhalten des Kindes hauptursächlich war, handelte es sich meistens um einen Fehler beim Einfädeln in den fließenden Verkehr. Bei Unfällen mit Beteiligung von Kindern, in denen eine erwachsene Person die Hauptursache zu verantworten hatte, handelte es sich um erster Linie um Vorfahrtsmissachtung und Fehler beim Abbiegen.

Vorfahrtsmissachtung bleibt Hauptunfallursache bei Senioren

Auch die Gruppe der Senioren, Personen ab dem 65. Lebensjahr, wird gesondert dargestellt. Hier kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einem leichten Rückgang von 221 Unfällen in 2023 auf 210 Unfällen in 2024. Die Verursachung der Unfälle erfolgt in 71,5% der Fälle durch die Senioren selbst. Hauptursache bleibt weiterhin die Vorfahrtsmissachtung in 38 Fällen, gefolgt von dem Fehler beim Abbiegen in 11 Fällen.

Höchststand bei Fahrradunfällen

Die Fahrradunfälle im Kreis Plön steigen auf einen neuen Höchststand von 162. Die Hauptursache bei Radfahrenden stellte im Jahr 2024, anders als im Vorjahr, die nicht angepasste Geschwindigkeit dar. Einen starken Anstieg gab es ebenfalls bei Unfällen, in denen bei den Radfahrenden ein zum Unfallzeitpunkt bestehender Alkoholeinfluss festgestellt wurde. Ein weiterhin hohes Risiko für Fahrradfahrer stellt die Vorfahrtsmissachtung durch andere Verkehrsteilnehmer dar. Hier kam es im Jahr 2024 zu 14 Unfällen.

Erhebliche Anzahl an Wildunfällen

Die Zahl der Wildunfälle stieg im Jahr 2024 um 6,5% auf 1.656 Unfälle. Daraus folgt, dass 41% der Unfälle im Kreis Plön den Wildwechsel als Ursache haben. Auch wenn 21 Personen Verletzungen davon trugen, ist festzustellen, dass die Unfallfolgen bei Wildunfällen vergleichsweise gering sind.

Polizeiliche Maßnahmen

Das Polizeibezirksrevier Kiel führte im Kreis Plön 86 Messeinsätze zur Geschwindigkeitsüberwachung durch. Insgesamt gelang es 41.147 Fahrzeugführer einzumessen, von denen 3.832 das Geschwindigkeitslimit überschritten. Es wurden 36 Fahrverbote ausgesprochen.

Außerhalb von Verkehrsunfällen stellten Polizeibeamte im Kreis Plön durch gezielte Kontrollen 111 Verstöße fest, in denen Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss in straf- und ordnungsrechtlichen Bereich standen. Dazu stellten die Beamtinnen und Beamten 19 Fahrten unter Drogeneinfluss fest.

Ergänzt wurden die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zudem durch RoadPol Kontrollwochen mit dem Schwerpunkt gewerblicher Güter- und Personentransport sowie dem Schwerpunkt Ablenkung und Gurt.

Der ausführliche Verkehrssicherheitsbericht 2024 steht im Anhang dieser Meldung sowie im Internet unter folgendem Link zur Verfügung: https://t1p.de/7tuzq

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell