Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250415.3 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Stormarnstraße gesucht

Kiel (ots)

Bereits am Samstag den 12.04.2025 kam es zwischen 12:00 und 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Stormarnstraße in Kiel. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeibezirksrevier Kiel ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Ein Passant verständigte am frühen Samstagabend die Polizei als er in der Stormarnstraße auf Höhe des Paketzentrums ein stark beschädigtes Fahrzeug gesehen hat. Polizeibeamte des 3. Polizeireviers Kiel erschienen am Unfallort und nahmen den Sachverhalt auf. In unmittelbarer Nähe fanden sie Fahrzeugteile, die möglicherweise dem verursachenden PKW zugeordnet werden können. Aufgrund dessen dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Opel älteren Baujahrs handeln. Die Unfallzeit wird auf 12:00 - 19:15 Uhr eingegrenzt.

Das Polizeibezirksrevier Kiel ermittelt im Falle der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug sowie zu dem Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizei unter 0431 1601503 zu melden.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell