POL-KI: 250415.1 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Steinstraße gesucht

Kiel (ots)

Am 09.04.2025 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Steinstraße in Kiel. Nach Zeugenaussage habe ein Fahrzeugführer beim Versuch des Einparkens einen weiteren PKW beschädigt. Nach Feststellung der Beschädigungen habe der männliche Fahrer mit seinem Fahrzeug den Unfallort umgehend verlassen. Das Polizeibezirksrevier Kiel ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Der Fahrer eines grauen Opel verständigte am Mittwochabend die Polizei und teilte mit, dass er Massive Beschädigungen an seinem Fahrzeug festgestellt habe. Während der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Polizeikräfte gaben sich Zeugen des Unfalls zu erkennen. Nach Angabe der Zeugen habe ein älterer, roter PKW mit Stufenheck bei dem Versuch hinter dem Opel einzuparken diesen beschädigt. Anschließend hätten sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer den PKW verlassen und sich die Beschädigungen angeschaut. Umgehend hätten die beiden Männer ihr Fahrzeug erneut bestiegen und beim anschließenden Ausparken den Opel erneut touchiert und seien abgefahren. Währenddessen hätten Passanten die Unfallverursacher angesprochen, wodurch die bisher bekannten Zeugen annahmen, dass diese die Polizei verständigten. Der PKW konnte ohne Feststellung des Kennzeichens oder der Personalien des Verursachers den Unfallort verlassen.

Die beiden Männer werden durch die Zeugen als zwischen 18 und 21 Jahren alt beschrieben. Der Fahrer soll eine schlanke Statur und dunkle, leicht lockige Haare habe. Zum Unfallzeitpunkt habe er eine Brille getragen. Der Beifahrer sei zwischen 175-185 cm groß sein und habe ebenfalls dunkle, lockige Haare tragen.

Das Polizeibezirksrevier Kiel ermittelt im Falle der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Identität des Fahrers und des Beifahrers sowie des Unfallgeschehens machen können sich bei der Polizei unter 0431 1601503 zu melden. Insbesondere die Passanten, die Kontakt zu den zwei Männern hatten, werden gebeten sich zu melden.

Ricarda Blucha

