Kreis Plön: Bilanz der Roadpol Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit

Kiel / Kreis Plön

Zwischen dem 07.04.2025 und dem 13.04.2025 führten Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeidirektion Kiel sowohl im Stadtgebiet als auch im Kreis Plön verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch.

In unregelmäßigen Abständen finden Roadpol Kontrollwochen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Die europaweit abgestimmte "Roadpol- Speed" hatte die Geschwindigkeitsüberwachung im Fokus. Die Bekämpfung der Unfallursache der nicht angepassten und überhöhten Geschwindigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Landespolizei.

An sechs Tagen fanden sowohl im Stadtgebiet Kiel als auch an diversen Örtlichkeiten im Kreis Plön Geschwindigkeitsmessungen durch Polizeibeamtinnen und -beamte als auch automatisiert statt. Insgesamt wurden 656 Fahrzeuge eingemessen. Die Einsatzkräfte stellten 97 Überschreitungen fest, 2 davon mündeten in Fahrverboten.

Am Sonntag, dem 13.04.25, lag der Fokus mit der Kontrollstelle am Rastorfer Kreuz auf dem Kradverkehr. Die Kontrollkräfte verzeichneten insbesondere in den Morgenstunden ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, welches jedoch mit einsetzendem Regen stark nachließ. Rund 100 Kradfahrerinnen und Kradfahrer passierten die Kontrollstelle. Der gemessene Spitzenwert belief sich auf 118km/h.

Weitere Kontrollen sind auch außerhalb der koordinierten Roadpol Kontrollwochen im Bereich der PD Kiel vorgesehen.

Ricarda Blucha

