Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Autofahrer missachtet STOP-Zeichen

Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (27. März 2025) gegen 16:39 Uhr wurde ein 50-jähriger Radfahrer in Emmerich schwer verletzt. An der Einmündung des Grollscher Weg in die `s-Heerenberger Straße hielt der 29-jährige Fahrer eines VW Tiguan aus Emmerich nicht an der dortigen Haltlinie und dem STOP-Zeichen an, als er nach links in die `s-Heerenberger Straße abbiegen wollte. Der für den Autofahrer von links kommende Radfahrer versuchte daraufhin auszuweichen, um nicht mit dem Pkw zusammenzustoßen. Dies gelang, allerdings kollidierte der Emmericher daraufhin mit einem hinter der Einmündung stehenden Geländer, welches den Geh- und Radweg der `s-Heerenberger Straße von dem dort linksseitig vorhandenen Gleisbett abtrennt. Durch den Aufprall auf das Geländer und den anschließenden Sturz in das Gleisbett verletzte sich der Radfahrer schwer und wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell