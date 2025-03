Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw im Heckbereich beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kleve (ots)

Am Mittwoch (26. März 2025) kam es zwischen 14:30Uhr und 15:00 Uhr am Mittelweg in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Smart Forfour, welcher in einer Parkbucht gegenüber eines Kindergartens abgestellt gewesen war, im Heckbereich auf der Fahrerseite beschädigt. Der 31-jährige Halter aus Kleve bemerkte die Beschädigung und verständigte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher hatte sich zuvor vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

