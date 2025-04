Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250414.1 Kiel

Kreis Plön: Vorstellung Verkehrssicherheitsberichte 2024

Kiel / Kreis Plön (ots)

Die Polizeidirektion Kiel stellt kommenden Donnerstag, 17.04.2024, die Verkehrssicherheitsberichte für die Landeshauptstadt Kiel und den Kreis Plön vor. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an den Präsentationen teilzunehmen.

Die Vorstellung in Kiel findet um 10 Uhr in der Innenstadt statt. Um 13:00 Uhr folgt die Vorstellung für den Kreis Plön in Schönkirchen. Im jeweiligen Anschluss steht der Leiter des Sachgebiets Verkehr, Sven Petersen, für Nachfragen und O-Töne zur Verfügung.

Wir bitten um telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 0431 / 160 2010 bis Mittwoch, 13 Uhr. Die genauen Orte der Präsentationen werden dann mitgeteilt.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell