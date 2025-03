Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Eisdiele

Bargeld und Bananen gestohlen

Goch (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. März 2025) sind unbekannte Täter in eine Eisdiele auf der Voßheider Straße eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag sowie ein Kilo Bananen. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell