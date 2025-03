Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannter Ford-Fahrer fährt querfeldein und flüchtet

Zeugen gesucht

Goch-Hommersum (ots)

In der Zeit zwischen Montag (24. Februar 2025), 22:00 Uhr, und Dienstag (25. Februar 2025), 13:00 Uhr, war ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Hassumer Straße in Richtung Hassum unterwegs, als er im Bereich der Kreuzung Maasstraße im Verlauf einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr einen Grünstreifen, den angrenzenden Geh- und Radweg, eine Hauseinfahrt, beschädigte einen Holzzaun und fuhr dann noch durch den Garten des Hauses bis zu einem dahinterliegenden Acker. Dort wendete der unbekannte Fahrzeugführer und setzte anschließend seinen Weg in Richtung Hassum fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Unfallort blieb eine Vielzahl von Fahrzeugteilen des flüchtigen Wagens zurück. Demnach handelt es sich um einen silberfarbenen oder grauen Ford Galaxy mit einem Baujahr zwischen 2000 und 2010. Der PKW muss an der Front stark beschädigt sein. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

