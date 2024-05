Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 35. Weinlagenwanderung zieht tausende Besucher an die Bergstraße

Bergstraße/ Bensheim (ots)

Am Mittwoch (01.05.) fand an der südhessischen Bergstraße im Bereich Zwingenberg - Bensheim - Heppenheim die 35. Weinlagenwanderung des "Weinbauverband Hessische Bergstraße e.V." statt. Bei sommerlichen Temperaturen wurde nach Aussage des Weinbauverbandes die erwartete Besucherzahl von 30.000 entlang der 18km Wanderstrecke durch die Bergsträßer Weinberge weit übertroffen. Groß und Klein konnten sich an einer Vielzahl von Speise- und Getränkeständen, sowie Unterhaltung durch Musik und Spielplätze entlang der Route erfreuen. Positiv fiel auch das Resümee der Polizei und Rettungsdienste aus. Trotz ausgelassener Stimmung kam es lediglich zu wenigen Streitigkeiten und einer gemeldeten Körperverletzung. Ca. 40 Personen hatten dem Alkohol zu sehr zugesprochen und mussten durch das Rote Kreuz behandelt werden. Zusammenfassend zeigten sich die Ordnungsbehörden mit der diesjährigen Festbilanz äußerst zufrieden. Die starke Präsenz über den gesamten Tag hat sich erneut bewährt. Friedliche Bürger konnten genussvoll wandern oder ausgelassen feiern. In Relation zur Besucheranzahl verlief die Veranstaltung friedlich.

