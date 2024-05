POL-DA: Rimbach: Suche nach 87-jähriger Maria Anna Benkel- Eberle

Mörlenbach (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (30.04.2024, 19.00 Uhr) und Mittwochmorgen (01.05.2024, 08.30 Uhr) kam es in der Fürther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf Höhe der Hausnummer 10, am rechten Fahrbahnrand, geparkten grauen Mazda Kombi. Dieser war zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Reisen abgestellt. Im Anschluss entfernte sich ...

