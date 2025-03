Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Frühlingswetter läutet Start der Motorradsaison ein

Polizei gibt Sicherheitstipps und bittet um gegenseitige Rücksichtnahme

Kreis Kleve (ots)

Das sonnige Wetter hat am vergangenen Wochenende viele Motorradfahrende auf den Plan gerufen. Doch leider kam es im Kreis Kleve in den letzten Tagen auch schon zu mehreren Unfällen, bei denen Biker und Bikerinnen teils schwer verletzt wurden. In Wachtendonk erlitt ein 65-Jähriger Motorradfahrer am Freitag (7. März 2025) schwere Verletzungen bei der Kollision mit einem Traktor. (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5987345, Foto) Am Samstag (8. März 2025) übersah eine Autofahrerin in Emmerich eine vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin beim Überqueren einer Kreuzung. (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5986836, es handelte sich um eine Motorradfahrerin, den Fehler in der Pressemeldung bitten wir zu entschuldigen). Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt. In Kranenburg übersah ein Autofahrer am Sonntag (9. März 2025) einen entgegenkommenden Motorradfahrer beim Linksabbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zum Start der Motorradsaison rät die Polizei:

- Nichts überstürzen: Tasten Sie sich langsam wieder an das Zweirad heran und bekommen Sie wieder ein Gefühl für die Maschine. Kurvenfahrten, Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver nach Möglichkeit in Verbindung mit einem Fahrsicherheitstraining testen. - In der momentanen Übergangszeit ist in den Morgenstunden noch mit feuchten und glatten Straßenabschnitten zu rechnen, auch die blendende Sonne stellt eine Gefahr dar, die es zu beachten gilt. - Autofahrer müssen sich nun daran gewöhnen, dass wieder mehr Motorräder auf den Straßen unterwegs sind. Für alle Verkehrsteilnehmenden gilt: Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücknahme sind im Straßenverkehr unverzichtbar! - Ohne eine technische Durchsicht sollte das Motorrad nach längerer Standzeit nicht auf die Straße! Luftdruck und Profil der Reifen, Ölstand und Bremsflüssigkeit, sowie Batterie und Beleuchtung sollten vor der ersten Fahrt unbedingt überprüft werden. (cs)

