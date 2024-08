Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer stürzt auf Ölspur- LKW verliert Speisefett

Vlotho (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag (1.8.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße im Kreisverkehr mit der Witteler Straße, bei dem ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld leicht verletzt wurde. Der Bielefelder fuhr gegen 15.30 Uhr von der Detmolder Straße kommend in den Kreisverkehr und beabsichtigte gerade aus in die Auffahrt zur BAB A2 zu fahren. In Höhe der Zufahrt der von rechts kommenden Witteler Straße rutschte er mit seinem Motorrad auf die linke Seite und fiel zu Boden. Er wurde durch den Sturz glücklicher Weise nur leicht verletzt. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass die Fahrbahn zuvor durch Speisefett verunreinigt wurde und dadurch der 47-Jährige ins Rutschen geriet.

Die Polizeibeamten folgten der Fahrbahnverschmutzung bis nach Vlotho, wo sie den Verursacher ermitteln konnten. Auf der Ladefläche eines Mercedes Sprinter kippte während der Fahrt ein Eimer mit Speisefett um und lief auf die Fahrbahn im Kreisel. Der 39-jähriger Fahrer aus Vlotho hatte das Umkippen und den dadurch entstandenen Unfall nicht bemerkt. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr und einer Spezialfirma wieder gereinigt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

