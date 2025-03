Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Motorrad beim Abbiegen übersehen - Kradfahrer schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag 08.03.2025 um 16:00 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau aus Emmerich mit ihrem Pkw die Speelberger Straße in Fahrtrichtung Weseler Straße und beabsichtigte diese in Fahrtrichtung Niederlande zu überqueren. Dazu hielt sie zunächst ordnungsgemäß an der Haltelinie an und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 31-jährigen Emmericher, der mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die Weseler Straße in Richtung B220 befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Kradfahrer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt wurde, wo er stationär verblieb. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen.

