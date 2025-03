Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mülltonnen angezündet

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (7. März 2025) mehrere Mülltonnen auf der Rückseite eines Schulgeländes an der Römerstraße angezündet. Ein Zeuge sah das Feuer gegen kurz vor 02:00 Uhr und wählte den Notruf. Durch den Brand wurden die Abfallbehälter fast vollständig zerstört, zu einem Gebäudeschaden kam es nicht. Bereits gegen Mitternacht war die Polizei zu einem Mülltonnenbrand an der Gruftstraße gerufen worden. Auch hier entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

