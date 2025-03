Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve Verkehrsunfallflucht

Pkw erfasst Fußgänger und flüchtet

Fußgänger schwer verletzt

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Samstag (08. März 2025) gegen 19:52 Uhr kam es auf der Hoffmannallee in Höhe der Südstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Fußgänger aus Rumänien von einem dunklen Pkw erfasst wurde. Ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern, flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw weiter in Richtung Innenstadt. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Für die Unfallaufnahme wurde ein VU-Team hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hoffmannallee für etwa fünf Stunden voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.

