Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Mehr Verkehrsunfall

Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Fahrerin schwer verletzt

Rees (ots)

Am Samstag (08. März 2025) gegen 19:15 Uhr fuhr eine 55-jährige Frau aus Hamminkeln mit ihrem Pkw aus Mehr kommend auf der Heresbachstraße in Richtung Mehrhoog. In einer scharfen Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Bewässerungsgraben. Bei dem Unfall wurde die Frau lebensgefährlich verletzt und einer Spezialklinik zugeführt. Für die Unfallaufnahme wurde ein VU-Team hinzugezogen. Die Angehörigen wurden durch den Opferschutz betreut. Für die Dauer der Unfallaunahme war die Heresbachstraße für etwa fünf Stunden voll gesperrt.

