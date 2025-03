Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: 1. Nachtrag zur Meldung vom 9.3.2025, 04:03 Uhr, Verkehrsunfallflucht

Pkw erfasst Fußgänger und flüchtet

Fußgänger schwer verletzt

Kleve (ots)

Nach der Unfallflucht von Samstagabend (8. März 2025), bei der ein Fußgänger auf der Hoffmannallee angefahren und schwer verletzt wurde, hat das Verkehrskommissariat in Kleve umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Inzwischen wurden Videos ausgewertet, die Überwachungskameras in Tatortnähe aufgezeichnet haben. Nach jetzigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug, von dem der Fußgänger erfasst wurde, um einen dunklen Kleinwagen mit eckigem, gerade abfallendem Heck. Der Wagen wurde bei dem Unfall wahrscheinlich vorne rechts, im Bereich der Motorhaube und am linken Außenspiegel beschädigt. Wer kann Hinweise zum Unfall geben? Wer hat anschließend einen Wagen gesehen, auf den die Beschreibung passt und der zudem frische Beschädigungen aufweist? Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040 an die Polizei Kleve. (cs)

