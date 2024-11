Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof - Festnahme, Schließfachdurchsuchung und Sicherstellung von vier Smartphones durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 10.11.2024 gegen 12:37 Uhr nahm die Hamburger Bundespolizei einen Mann (Alter: 20 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig 2 fest und konnte im weiteren Verlauf insgesamt vier entwendete Smartphones sicherstellen. Zuvor wurde der tunesische Staatsangehörige in einer S-Bahn durch Mitarbeiter der DB Sicherheit ohne eine gültige Bahnfahrkarte und ohne Identitätspapiere angetroffen.

Da die Identität des Mannes vor Ort durch die Bundespolizei nicht feststellbar war, wurde er dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt und dort nach Identitätspapieren durchsucht.

In der getragenen Unterhose konnten u.a. zwei Smartphones sowie ein Schließfachschüssel für ein Schließfach im Hamburger Hauptbahnhof aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben, dass diese Smartphones am Morgen des 10.11.2024 entwendet wurden. Dieser Diebstahl wurde bei der Landespolizei beanzeigt. Die entwendeten Smartphones wurden sichergestellt und konnten an die Geschädigten (Alter: 22 und 28 Jahre) im weiteren Einsatzverlauf ausgehändigt werden.

Auf Grund des Verdachts, dass sich weiteres Stehlgut im Schließfach befinden könnte, wurde bei der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft angeregt einen Beschluss für eine Schließfachdurchsuchung zu erwirken. Nach der richterlichen Anordnung wurde eine Schließfachdurchsuchung in der Schließfachanlage des Hamburger Hauptbahnhofs durch die Bundespolizei durchgeführt.

Bei der Durchsuchung konnten im Schließfach u.a. zwei weitere Smartphones, für die der Tatverdächtige keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte, aufgefunden und sichergestellt werden. Die Eigentumsverhältnisse befinden sich hier noch in der Klärung.

Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde ein Wert von 0.0 Promille beim Tatverdächtigen ermittelt. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der 20-Jährige entlassen werden.

In diesem Sachverhalt wurden mehrere Strafverfahren gegen den Mann u.a. wegen der Straftaten "Unterschlagung" und "Erschleichen von Leistungen" eröffnet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell