Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.02.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ereigneten sich in Langelsheim und in Seesen jeweils Einbrüche in Gastronomie- oder Hotelbetriebe.

In Langelsheim stiegen unbekannte Tatverdächtige in einen Gasthof an der Frankfurter Straße ein, zudem sie sich zuvor gewaltsam Zugang verschafft hatten. Im Objekt wurde mehrere Räume durchsucht. Zu möglichem Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

In Seesen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu einem Hotel am Zainer Berg und suchen hier verschiedene Räume heim. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Hinweise oder Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen, die mit diesen Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 82 im Stadtgebiet von Goslar.

Gegen 14.55 Uhr parkte eine 45-jährige Goslarerin auf der Wallstraße mit ihrem Hyundai rückwärts in den fließenden Verkehr aus. Hierbei übersah sie offensichtlich den vorfahrtsberechtigen VW Taigo einer 40-jährigen Frau aus Hannover, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell