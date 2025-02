Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.02.2025

Goslar (ots)

Am Wochenende brachen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Bäckerei in Bad Harzburg ein.

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang in die Filiale in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße und suchten in den Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Kripo Goslar führt die Ermittlungen in dieser Sache und fragt nach Hinweisen oder Beobachtungen, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Auf dem Parkplatz einer Firma im Ortsteil Oker wurde am Montagvormittag ein dort geparkter Pkw beschädigt.

Der schwarze Audi A6 hatte zwischen 5.30 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße Am Sudmerberg gestanden. In dieser Zeit verkratzte eine bislang unbekannte Person den Lack des Pkw und hinterließ einen Schaden von etwa 500 Euro.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Eine Sachbeschädigung an einem Pkw ereignete sich am Montagmittag in der Goslarer Innenstadt.

Ein blauer Renault Clio hatte zwischen 14.45 Uhr und 15.25 Uhr in der Wallstraße 27 in einer Parklücke gestanden. In dieser Zeit wurden dem Lack der Motorhaube mehrere tiefe Kratzer zugefügt und dadurch ein Schaden von etwa 400 Euro verursacht.

Hinweise zu dieser Sachbeschädigung erbittet die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell