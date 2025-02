Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Beteiligten in Langelsheim

Goslar (ots)

Am Montag, den 03.02.2025, um 10:25 Uhr ereignete sich im Bereich der Langen Straße/ Langelsheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 72jährige Führer eines Seat wollte- nach derzeitigem Ermittlungsstand- mit seinem PKW die Ausfahrt eines dort befindlichen Nahkaufzentrums verlassen, um auf das Gelände einer gegenüberliegenden Tankstelle zu gelangen. Bei dem Versuch die Straße zu queren, übersah er den 68jährigen Führer eines VW, sodass es in der Folge zu einem Zusammenstoß kam. In den Fahrzeugen befanden sich die jeweiligen Lebenspartner der PKW-Führer. Durch den Zusammenstoß wurden drei Unfallbeteiligte verletzt und am Verkehrsunfallort notfallmedizinisch versorgt.

Die Polizeistation Langelsheim bittet Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall tätigen können, sich unter der Nummer 05326/ 97878-0 zu melden.

