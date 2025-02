Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 02.02.2025

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 02.02.2025

Einbruch in eine Gaststätte

Bad Harzburg

Am Sonnabend, den 01.02.2025, kam es zu einem Einbruch in einen Gaststättenbetrieb am "Radauer Wasserfall". Die Tat konnte zeitlich von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr eingegrenzt werden. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Die Polizei Bad Harzburg bittet um Mitteilung etwaiger Zeugen, die Hinweise auf Personen und/oder Fahrzeuge geben können, welche sich im Tatzeitraum in der Nähe zu der genannten Örtlichkeit aufgehalten haben.

Bearbeitet von Conrad, PHK

e-mail

markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell