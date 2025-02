POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 01.02.2025

Goslar (ots) - Schwerer Diebstahl Am Freitag, gegen 12:20 Uhr, kam es im Bereich der Jacobsonstraße, in Höhe der Volksbank, zu einem schweren Diebstahl von insgesamt 15.000,- Euro Bargeld. Ein bislang unbekannter Täter lenkt die Geschädigte an ihrem PKW ab, sodass indes ein zweiter unbekannter Täter unbemerkt Zugriff auf das Fahrzeuginnere erlangt und dort die ...

