Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen Freitag 31.01.25 - 12:00 Uhr - Samstag 01.02.25 - 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Schwerer Diebstahl

Am Freitag, gegen 12:20 Uhr, kam es im Bereich der Jacobsonstraße, in Höhe der Volksbank, zu einem schweren Diebstahl von insgesamt 15.000,- Euro Bargeld. Ein bislang unbekannter Täter lenkt die Geschädigte an ihrem PKW ab, sodass indes ein zweiter unbekannter Täter unbemerkt Zugriff auf das Fahrzeuginnere erlangt und dort die genannten Summe Bargeld entwendet. Im Anschluss daran flüchten die beiden Täter zu einem PKW. In diesem PKW befindet sich ein weiterer bislang unbekannter Beschuldigter. Alle drei Beschuldigten entfernen sich in Folge mit dem PKW von der Tatörtlichkeit. Eine durchgeführte Fahndung nach dem flüchtigen PKW und deren Insassen führte bislang nicht zum Ergreifen der Täter. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde durch die eingesetzten Beamten eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt das PK Seesen unter 05381/9440 entgegen.

i.A. POK Hausdörfer

