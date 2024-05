Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei deckt Schleusung von sechs Personen auf

Angermünde (Uckermark) (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei deckten am Dienstagabend die Schleusung von sechs Personen in der Nähe des Grenzüberganges Rosow auf.

Gegen 18 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte nach einem Bürgerhinweis acht syrische Staatsangehörige im Alter von 18 bis 58 Jahren an einer Bushaltestelle in Neurochlitz. Ein Mann und eine Frau wiesen sich mit ihren Reisepässen sowie deutschen Aufenthaltstiteln aus und gaben an, die sechs anderen Personen aus Polen abgeholt zu haben. Die sechs Personen konnte keinerlei für die Einreise nach Deutschland erforderlichen Dokumente vorweisen.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen alle Personen zur weiteren Bearbeitung mit zur Dienststelle.

Gegen die sechs mutmaßlich Geschleusten ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts. Nach Äußerung von Schutzersuchen leiteten die Einsatzkräfte alle sechs zur Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg weiter.

Gegen die beiden mutmaßlichen Schleuser leitete die Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Dienststelle verlassen.

