Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Traktor beschädigt Straßenlaterne

Zeugen gesucht

Geldern-Kapellen (ots)

Am Freitag (7. März 2025) gegen 10:50 Uhr hat ein unbekannter Traktorfahrer mit seinem angehängten Pflug eine Straßenlaterne am Kapellener Markt beschädigt. Zeugen sahen den Unfall, demnach soll es sich um eine grüne Zugmaschine und einen blauen Pflug gehandelt haben. Nach der Kollision setzte der Traktorfahrer seinen Weg in Richtung Achterhoeck fort. Möglicherweise hat er den Unfall nicht bemerkt. Der Traktorfahrer oder weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

