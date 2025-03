Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - PKW touchiert Mädchen auf Fahrrad und flüchtet

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (6. März 2025) gegen 07:45 Uhr war ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad und in Begleitung einer Freundin auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Normannstraße unterwegs. Als rechts vor ihr ein PKW aus einer Parklücke fuhr, hielt das Mädchen nach eigenen Angaben an, um das Auto vorbeizulassen. Der Wagen hielt jedoch ebenfalls. Als das Kind wieder anfuhr, setzte sich auch der PKW wieder in Bewegung und es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte, blieb aber unverletzt. Am Fahrrad hingegen entstand Sachschaden. Der Autofahrer stieg aus, redete kurz in einer Fremdsprache mit dem Kind, stieg dann wieder in den Wagen und fuhr davon. Das Mädchen beschreibt den Mann als älteren Bartträger. Er trug eine blaue Jeans und einen dunklen Pullover. Das Auto soll gelb oder beigefarben gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell