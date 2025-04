Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250411.3 Kiel: Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Im Rahmen der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) zur Bekämpfung der Drogen- und Beschaffungskriminalität nahmen Beamtinnen und Beamte gestern im Bereich der Chemnitzstraße eine männliche Person fest, die zuvor mit Betäubungsmitteln gehandelt haben soll. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten diverse Betäubungsmittel und Bargeld. Der Mann kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Am 10. April 2025 kontrollierten die Polizeikräfte des 2. und 3. Polizeireviers Kiel im Bereich der Chemnitzstraße einen 40-jährigen Fahrzeugführer, welcher zuvor offensichtlich an einem Drogenverkauf beteiligt gewesen ist. Bei der Kontrolle fanden die Kräfte 37 Konsumeinheiten Kokain auf, in der Jackentasche führte der 40-Jährige zudem ein Einhandmesser mit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel durchsuchten die Beamtinnen und Beamte im Anschluss die Wohnung des Tatverdächtigen. Hierbei stellten sie 200 Gramm Kokain, 1500 g Cannabis und einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher.

Der Tatverdächtige wurde Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

Das Kommissariat 17 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und der Tatverdächtige wird sich in Strafverfahren für den Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln unter Mitführen eines gefährlichen Gegenstandes verantworten müssen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell