Schwentinental

Noer: "Aktenzeichen XY... ungelöst" berichtet über Fälle aus Kiel und Schwentinental

Kiel / Schwentinental / Noer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" wird kommenden Mittwoch (16.04.25) ab 20:15 Uhr die gefährliche Körperverletzung in Schwentinental aus Dezember 2023 filmisch dargestellt. Der damals 19-jährige Geschädigte erlitt bei dem Angriff schwere Gesichtsverletzungen, die in einer mehrstündigen Operation behandelt wurden. Er selbst hat keine Erinnerung an die Tat und konnte die Täter nicht beschreiben oder Angaben zum Hintergrund der Auseinandersetzung machen. Die Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel Stephanie Lage wird in der Live-Sendung zu Gast sein und den Fall gemeinsam mit Moderator Rudi Cerne vorstellen. Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Schwentinental erhoffen sich durch die Ausstrahlung neue Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen.

Die Beamtinnen und Beamten sind für weitere Hinweise unter der Telefonnummer 04307-82360 dankbar. Siehe hierzu die Pressemeldung https://t1p.de/xyschwentinental2023

Des Weiteren wird die ermittelnde Staatsanwältin Frau Schmücker-Borgwardt live in der Sendung zu sehen sein und gemeinsam mit dem Moderator Rudi Cerne einen aktuellen Vermisstenfall vorstellen. Seit dreieinhalb Wochen wird aus der kleinen Gemeinde Noer bei Eckernförde die 43-jährige Tanja K. vermisst. Ein Gewaltverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden.

Siehe hierzu die Pressemeldungen

https://t1p.de/xynoervermisste https://t1p.de/xyabsuchenoor https://t1p.de/xynoerhinweise

Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 0431 /160 3333 dankbar.

