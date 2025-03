Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Körperliche Auseinandersetzung und Scheibe eingeschlagen

Am Mittwoch waren die Beteiligten in Ulm nicht mehr vor Ort.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beim Kino am Lederhof. Während der Auseinandersetzung soll einer der Männer mit Pflastersteinen nach seinem Widersacher geworfen haben. Dabei wurde eine Scheibe an dem Kinogebäude beschädigt. Beim Eintreffen der Polizei war niemand mehr vor Ort. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass einer der Männer in einen Zug gestiegen war und Richtung Memmingen fuhr. In Memmingen konnte ein 29-jähriger tunesischer Staatsangehöriger angetroffen werden. Der hatte leichte Verletzungen am Körper. Vom Steinewerfer fehlt bislang jede Spur. Der soll um die 25 Jahre alt, 180cm groß, muskulös gewesen sein. Arabisches Erscheinungsbild. Er hatte kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke und Jeans. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an der Scheibe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

