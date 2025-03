Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Verletzter Waldkauz bei Schwendi gerettet

Die Polizei übergab am Donnerstag einen flugunfähigen Kauz an die Auffangstation.

Ulm (ots)

Gegen 2 Uhr befand sich eine Streife des Polizeireviers Laupheim im Ortsteil Großschaffhausen auf der Pirsch. Dabei stießen sie in der Wainer Straße auf eine Gattung der besonderen Art. Ein Waldkauz saß mitten auf der Straße und schien flugunfähig zu sein. Auch konnte sich der lautlose Nachtjäger kaum bewegen. Kurzer Hand entzogen sie dem augenscheinlich verletzten Tier die Freiheit und packten es in eine Decke. Mit dem Streifenwagen ging es für den Waldkauz weiter aufs Polizeirevier. Nicht im Krankenhaus landete der Greifvogel, sondern wurde der Verantwortlichen einer Auffangstation für Greifvögel übergeben. Dort wird man sich professionell um das Tier kümmern. Ersten Erkenntnissen hatte der Vogel ein Anflugtrauma erlitten. Womöglich war der "alte" Kauz im Tiefflug mit einem Fahrzeug zusammen gestoßen. Das Tier erlitt wohl keine Brüche. Es befindet sich auf dem Weg der Besserung, so dass der Kauz baldmöglichst wieder im Bereich des Fundortes ausgewildert werden kann.

