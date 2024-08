Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Über 3000 Euro Beuteschaden - Zeugen beenden Diebestour

Bielefeld (ots)

Sein umfangreicher Beutezug am Mittwochvormittag (7. August) endete dank aufmerksamer Zeugen für einen Dieb bei der Bundespolizei.

In einem Flixtrain von Berlin nach Köln bemerkte eine Reisende, wie ihre Kamera gestohlen wurde. Mit Unterstützung einer Zeugin forderte sie die Kamera von dem Dieb zurück. Der entschuldigte sich und händigte die Beute aus. Ein Zugbegleiter verfolgte den Mann im Zug. Er forderte die Bundespolizei zu einem in Bielefeld veranlassten außerplanmäßigen Halt an. Als die Einsatzkräfte der Bundespolizei den 19-jährigen Marokkaner durchsucht hatten, staunten sie nicht schlecht. Insgesamt fünf Handys, Bargeld, eine Geldbörse und die Kamera wurden bei dem Mann sichergestellt. Über einen Ausruf konnte drei der Bestohlenen erreicht werden, die ihr Eigentum glücklich wieder in Empfang nehmen konnte. Zu drei Handys konnte bislang kein Eigentümer ermittelt werden. Ein weiteres fehlendes Portemonnaie blieb verschwunden.

Mit einer Strafanzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls wurde der in Hamm wohnhafte Marokkaner nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell