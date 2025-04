Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250409.1 Kiel: Verkehrskontrolle in Gaarden

Kiel (ots)

Dienstag führten Beamtinnen und Beamte des 4. Reviers eine Verkehrskontrolle in Gaarden durch. Sie stellten diverse Verstöße fest.

Zwischen 15 und 17 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte stichprobenartig rund 30 Fahrzeuge in der Straße Karlstal in Höhe ihres Reviers. Ein Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Bei drei Wagen war der Termin zur Hauptuntersuchung überschritten. Auf diese drei Halter sowie sechs weitere Personen, die beispielsweise keine Warnwesten beziehungsweise Warndreiecke mit sich führten oder deren Erste-Hilfe-Material abgelaufen war, kommen Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Neun weitere Personen erhielten einen Kontrollbericht, da ihre Fahrzeuge leichte Mängel aufwiesen. Sie haben nun zehn Tage Zeit, die Mängel zu beheben, um weitere rechtliche Maßnahmen abzuwenden.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Matthias Arends

