Heikendorf: Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft

Kiel / Heikendorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Freitag durchsuchte die Kriminalpolizei im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes gegen die Betäubungsmittelkriminalität mehrere Wohnungen und Gaststätten in Kiel und Heikendorf. Ein mutmaßlicher Drogenhändler kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Seit mehreren Monaten ermittelten das Kommissariat 17 der Kieler Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Kiel in der Hauptsache gegen einen 42-Jährigen aus Heikendorf. Der Mann steht im Verdacht, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln zu handeln. Mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Eutin durchsuchte die Polizei am vergangenen Freitag mehrere Objekte und nahmen den Mann in einer Gaststätte in Gaarden fest. Hierbei stellten sie über 40 Gramm Heroin sowie eine kleinere Menge Kokain und Bargeld sicher. Weiteres Bargeld, das vermutlich aus Drogenverkäufen stammen dürfte, beschlagnahmten sie in seiner Wohnung sowie einer weiteren Gaststätte in Heikendorf.

Der Tatverdächtige wurde Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

