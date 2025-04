POL-LB: Leonberg: Unbekannte beschädigen Pkw mit Sekundenkleber

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (02.04.2025) zwischen 07:00 Uhr und 10:45 Uhr touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Troppauer Straße in Bietigheim-Bissingen einen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, ergriff der Unbekannte die Flucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

