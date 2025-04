Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg - Kornwestheim: 26-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch in Ladengeschäft in Haft

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrere Zeugen waren auf das Vorhaben eines 26 Jahre alten Mannes am frühen Samstagmorgen (29.03.2025) aufmerksam geworden, als dieser in ein Ladengeschäft eines Telekommunikationsanbieters in der Bahnhofstraße in Kornwestheim eingebrochen sein soll.

Gegen 4.20 Uhr soll der junge Mann die gläserne Eingangstür des Geschäfts eingeschlagen und dieses anschließend betreten haben. Mutmaßlich entwendete der Täter mehrere Mobiltelefone, ehe er zu Fuß die Flucht ergriff. Kurz darauf konnte der 26-Jährige im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden.

Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige, der rumänischer Staatsbürger ist, am Sonntag (30.03.2025) einer Haftrichterin am Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls, setzte diesen in Vollzug und wies den 26-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Ob der Tatverdächtige auch für weitere, ähnlich gelagerte Fälle in jüngster Vergangenheit verantwortlich sein könnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg aufgenommen hat.

