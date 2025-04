Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg/Herrenberg-Kuppingen: 30-Jähriger belästigt Pkw-Lenker und randaliert zu Hause

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven Mann bekamen es Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeireviers Herrenberg in der Nacht zum Mittwoch (02.04.2025) zu tun.

Der 30 Jahre alte Mann fiel zunächst gegen 00.30 Uhr am Reinhold-Schick-Platz sowie in der Horber Straße in Herrenberg auf. Dort versuchte der augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stehende Mann mehrere Pkws anzuhalten, bespuckte die Fahrzeuge, schlug auf sie ein und beleidigt die Insassen.

Gegen 2.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Kuppingen beordert, nachdem die Eltern des 30-Jährigen den Notruf gewählt hatten. Der Sohn randalierte nach seiner Heimkehr in der elterlichen Wohnung und beleidigte seine Mutter und seinen Vater. Dieses Verhalten setzte sich auch nach Eintreffen der Polizeibeamtinnen und -beamten fort, sodass der Beschuldigte auch diese beleidigte, bedrohte und Widerstand leistete.

Letztlich wurde der 30-Jährige vorläufig festgenommen und musste die restliche Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen.

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt nun unter anderem wegen Beleidung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen sowie etwaige Geschädigte des Vorfalls in der Horber Straße werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

