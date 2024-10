Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall/ Motorradfahrer verletzt

Neuwied (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer die B42 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Feldkirchen. In Höhe der Einmündung B42/ Am Klärwerk kollidierte der Unfallverursacher mit einem verkehrsbedingt haltenden PKW, welcher als Linksabbieger auf den Vorrang des entgegenkommenden Verkehrs wartete. Laut Zeugenangaben überholte der Zweiradfahrer zuvor mehrere PKW und scherte erst unmittelbar hinter dem wartenden Fahrzeug ein. Eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher erlitt glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen.

