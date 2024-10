Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung der Feuerwehr

Neuwied (ots)

Am Samstagmorgen kam es um 09:36 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Höhe der Kreuzung Andernacher Straße/Weißenthurmer Straße. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Neuwied befuhr die zweispurige Andernacher Straße aus Richtung Deichwelle kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr befuhr dieselbe Fahrtstrecke unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten, weshalb andere Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse bildeten. Während das Einsatzfahrzeug ordnungsgemäß die Rettungsgasse befuhr, führte die Unfallbeteiligte einen Fahrstreifenwechsel auf die vermeintlich freie Spur durch. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Löschfahrzeug. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde durch das Einsatzfahrzeug aufgenommen und gegen einen Laternenmast geschoben. Die Fahrerin wurde dabei nicht nur unerheblich verletzt und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Verletzungen der Unfallverursacherin sind bisher nicht abschließend geklärt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell