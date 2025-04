Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (01.04.2025) gegen 17.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd ereignete.

Eine 67 Jahre alte VW-Lenkerin war auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs, während ein 36-jähriger Renault-Lenker auf dem dritten Fahrstreifen links des VW fuhr. Mutmaßlich beim Spurwechsel kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander und es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang bislang nicht geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Tel. 0711 6969-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell