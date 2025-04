Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Dieb mit Geldwechseltrick in der Vaihinger Straße erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (01.04.2025) gegen 09:45 Uhr wurde eine 79-jährige Frau in der Vaihinger Straße in Sindelfingen Opfer eines sogenannten Geldwechseltricks. Ein unbekannter Tatverdächtiger hatte die 79-Jährige in Höhe eines Discounters gebeten, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Die Seniorin kam dieser Bitte nach und bemerkte erst später, dass der Unbekannte derweil unbemerkt zwei 50-Euro-Scheine aus ihrem Geldbeutel gestohlen hatte. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt mit grau meliertem Haar, gepflegter Erscheinung und sportlicher Figur. Zeugen des Vorfalles oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

