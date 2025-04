POL-LB: Ehningen: Vandalismus auf dem alten Friedhof

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag (31.03.2025) 20:00 Uhr und Dienstag (01.04.2025) 12:30 Uhr kam es im Bereich der Poppenweilerstraße in Marbach am Neckar zu einem Einbruch in eine Gartenhütte. Das Gartengrundstück liegt unweit des Kleintierzuchtvereins gelegen. Mit einem noch unbekannten Gegenstand hebelten die Täter das Schloss der Gartenhütte auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt in die Hütte. ...

