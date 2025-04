Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Gartenhaus

Zwischen Montag (31.03.2025) 20:00 Uhr und Dienstag (01.04.2025) 12:30 Uhr kam es im Bereich der Poppenweilerstraße in Marbach am Neckar zu einem Einbruch in eine Gartenhütte. Das Gartengrundstück liegt unweit des Kleintierzuchtvereins gelegen. Mit einem noch unbekannten Gegenstand hebelten die Täter das Schloss der Gartenhütte auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt in die Hütte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde diverse Werkezuge, darunter auch ein Kompressor sowie ein Notstromaggregat im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendet. Der hinterlassene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

