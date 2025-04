POL-LB: Lang ersehnte Verstärkung beim Polizeipräsidium Ludwigsburg: 111 Polizistinnen und Polizisten empfangen

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (30.03.2025) 18:30 Uhr und Montag (31.03.2025) 15:00 Uhr in ein Vereinsheim in der Straße "Osterholzäcker" in Ludwigsburg ein. Die Einbrecher drangen gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten mehrere Schubladen und einen Schrank. Die Täter erbeuteten letztendlich aus einem Sparschwein einen zweistelligen ...

mehr