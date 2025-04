Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gerlingen: Zwei Pkw prallen gegen Schranken des Engelbergtunnels

Ludwigsburg (ots)

Zu Zusammenstößen mit den Tunnelschranken im nördlichen Zufahrtsbereich zum Engelbergtunnel kam es am Montag (31.03.2025) gegen 21:40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) in Richtung Stuttgart. Nahezu zeitgleich waren ein 54-jähriger BMW-Lenker auf dem linken und eine 20-jährige Audi-Lenkerin auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als sich nach derzeitiger Ermittlungen vor ihnen die Schranken des Engelbergtunnels unvermittelt schlossen. Beide Fahrzeuge kollidierten daraufhin mit den Schranken. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf knapp 1.500 Euro geschätzt. Der Sachschaden an den nicht mehr betriebsbereiten Schranken kann noch nicht beziffert werden. Der Grund für die Auslösung der Schranken ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg. In diesem Zuge werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben, insbesondere zur Ampelschaltung oberhalb der Schranken machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

